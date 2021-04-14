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Политика

Европейская страна предложила место для встречи Владимира Путина с Джо Байденом

Антон Мельников
14 апреля, 2021 00:00
1 мин
Антон Мельников
14 апреля, 2021 00:00
1 мин
Pixabay
Pixabay

МИД Австрии сообщил, что страна готова стать площадкой для встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом сами переговоры двух стран на столь высоком уровне Австрия оценивает позитивно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, комментируя новость об очной встрече двух глав государств.

«Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения, - сообщили в австрийском МИДе. - Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран».

Ведомство отметило, что Австрия всегда готова выступить площадкой для переговоров.

«Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», - цитирует сообщение австрийского МИД РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно, что Байден и Путин, впервые после конфликта, провели телефонный разговор. Американский лидер предложил встретиться очно.

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