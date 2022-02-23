Еще три страны ввели экстренные санкции в адрес России
Еще три страны ввели санкции против России. Ранее запреты объявили США, Великобритания, Евросоюз.
Новые ограничения в адрес России ввели Австралия, Канада и Япония. Санкции Австралии направлены против двух российских банков, физлиц и юрлиц из Донецкой и Луганской народных республик. Страна внесет в санкционный список 8 членов Совета безопасности России - их имена не называются.
Канада вводит ограничения против российского суверенного долга, банков и российских парламентариев, поддержавших признание ЛДНР.
Япония запретила въезд в страну официальным лицам из республик. Невозможен экспорт и импорт товаров из ЛДНР.
Об этом пишет Meduza* (издание признано иностранным агентом в России).
Ранее президент США Джо Байден объявил четыре блока санкций против России. Великобритания ввела ограничения против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов. Евросоюз внес в черный список 351 депутата Госдумы.
Стало известно, что во вторую волну санкций США попадут «Сбербанк» и ВТБ. Ограничения против них введут при определенных условиях.