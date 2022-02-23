Во вторую волну санкций против России попадут «Сбербанк» и ВТБ
Во вторую волну санкций США в отношении России попадут «Сбербанк» и ВТБ. Следующий шаг американской администрации раскрыл высокопоставленный чиновник.
Он заявил, что ограничения примут, если Россия «продолжит вторжение» на украинскую территорию. Информацию о санкциях против «Сбера» и ВТБ приводит Reuters.
Аналогичные данные есть у Bloomberg. Собеседник издания сообщил, что в случае углубления России в украинскую территорию ни одно финансовое учреждение России не будет в безопасности.
Ранее президент США Джо Байден в срочном обращении объявил четыре блока санкций. Они коснулись, в том числе детей российских чиновников.
Санкции вводятся в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик, о котором было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля.