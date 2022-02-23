Джо Байден в срочном обращении объявил четыре блока санкций против России
Президент США Джо Байден выступил со срочным обращением, в котором объявил четыре блока санкций против России. Названые ограничения будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы.
В речи президента говорилось о санкциях против ВЭБа и «Промсвязьбанка», против суверенного долга, российской элиты и их семей, а также газопровода «Северный поток-2».
Байден пригрозил, что Россия «заплатит еще более высокую цену» в случае продолжения агрессии, пишет РБК.
В опубликованном Минфином списке уточняется, что санкции будут введены против сына директора ФСБ Дениса Бортникова, сына бывшего премьер-министра России Петра Фрадкова, сына замглавы администрации президента Владимира Кириенко.
Новые санкции стали ответом США на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик.
О признании поздно вечером 21 февраля объявил президент России Владимир Путин. Перед этим он собрал совещание Совета безопасности, куда были приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники.