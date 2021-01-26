Единоросс передумал просить наказание для избившего женщину на протестах омоновца

Политика

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру по омоновцу, который пнул женщину в живот на акции протеста в Санкт-Петербурге. Сначала он потребовал завести уголовное дело против полицейского.

Хинштейн написал в Twitter, что обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. «Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», - объяснил единоросс.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил наградить омоновца и дать ему жилье. Он считает инцидент «хорошо подготовленной провокацией».

23 января 54-летняя Маргарита Юдина на акции протеста спросила полицию, зачем они задержали молодого мужчину. В ответ сотрудник пнул ее в живот, женщина попала в реанимацию.

Накануне полицейский попросил прощения и объяснил, что ему в лицо брызнули перцовым газом и запотело забрало шлема. Юдина простила его, а позже пожалела об этом: она поняла, что полицейский обманул, так как никто из протестующих перцовку не применял.