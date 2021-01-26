Владимир Соловьев «разобрал» удар омоновца в живот женщине и предложил наградить силовика

Политика

Инцидент в Санкт-Петербурге, где омоновец на митинге пнул в живот 54-летнюю женщину, не оставил без внимания телеведущий Владимир Соловьев. Он призвал наградить силовика и обеспечить его жильем.

По мнению ведущего, случившееся есть ничто иное, как «хорошо подготовленная провокация». Он считает, что на видео женщину не бьют, а «отталкивают ногой, упираясь в живот».

Соловьев считает, что к самой участнице митинга «много вопросов». «А за что вы хотите посадить (омоновца - прим.)? Ребята только что провели задержание человека, не случайно они его взяли. Она — участница несанкционированного и запрещённого митинга», - возмутился Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьёв Live».

Ведущий считает, что силовика из Петербурга и других сотрудниов правоохранительных органов надо наградить «за работу в таких условиях» и обеспечить жильем. Для этого необходимо «взять у «Газпром-медиа» деньги».

Накануне сообщалось, что избитая силовиком женщина простила обидчика и пожалела об этом.