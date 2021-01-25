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Избитая силовиком на протестах женщина простила обидчика и пожалела об этом

Антон Мельников
25 января, 2021 19:08
1 мин
Антон Мельников
25 января, 2021 19:08
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина во время протестов 23 января получила удар в живот ногой от одного из силовиков. Когда инцидент обрёл популярность, – за силовика пришло заступаться начальство. Женщину просили простить обидчика, на что она в итоге согласилась.

«За него целый день просили. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий — простила», - рассказала женщина.

После общения с прессой, Юдина задумалась, что не надо было так просто прощать силовика. Следовало потребовать выпустить тех, кто был задержан во время митингов, а также оппозиционера Алексея Навального.

«А теперь вот думаю, надо было мне сказать — когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — цитирует женщину Znak.com.

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Санкт-Петербург
протесты
ОМОН
силовики
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