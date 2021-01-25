Избитая силовиком на протестах женщина простила обидчика и пожалела об этом

Общество

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина во время протестов 23 января получила удар в живот ногой от одного из силовиков. Когда инцидент обрёл популярность, – за силовика пришло заступаться начальство. Женщину просили простить обидчика, на что она в итоге согласилась.

«За него целый день просили. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий — простила», - рассказала женщина.

После общения с прессой, Юдина задумалась, что не надо было так просто прощать силовика. Следовало потребовать выпустить тех, кто был задержан во время митингов, а также оппозиционера Алексея Навального.

«А теперь вот думаю, надо было мне сказать — когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — цитирует женщину Znak.com.