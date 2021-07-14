Единым фронтом против «врага»: Лукашенко и Путин договорились о совместном противостоянии
Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко решили совместно противостоять санкциям Запада. Правительствам обеих стран даны поручения разработать план совместных действий. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт по итогам недавних переговоров глав государств.
«Правительствам поручено принять и разработать тот самый совместный план противодействия (западным – прим.) санкциям», - сообщила представитель Лукашенко.
Она отметила, что президенты также обсудили вопрос снятия оставшихся барьеров, которые мешают поставкам продуктов из Беларуси. В том числе речь, идет о снятии ограничений в сфере госзакупок, отмечает «ТАСС».
Напомним, встреча Путина и Лукашенко прошла 13 июля в Санкт-Петербурге. В ходе встречи стороны договорились о ценах на поставки газа, а также о новых кредитных займах. При этом размер кредита для Беларуси назван не был.