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Экономика
Лукашенко «уговорил» Путина не повышать цену на важный энергоноситель для Беларуси
13 июля, 2021 19:50
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MFA Russia/via Globallookpress.com
В результате встречи президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, решено, что Россия не будет повышать цену на газ для республики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, президенты пришли к соглашению о том, что в 2022 году цена на газ индексироваться не будет и останется на уровне года 2021, передаёт РИА «Новости».
Напомним, встреча глав двух государств прошла 13 июля в Санкт-Петербурге, она длилась более пяти часов. Ранее стало известно, что в ходе переговоров Путин словом «припало» указал на проблемное место Лукашенко.
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