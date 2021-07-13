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Политика
Лукашенко продержался с Путиным почти на полтора часа дольше Джо Байдена
13 июля, 2021 18:48
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Youtube / Информационное агентство БелТА
В Санкт-Петербурге закончились встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По данным близкого к белорусским властям Telegram-канала «Пул Первого», Путин и Лукашенко общались на протяжении 5 часов и 20 минут.
Отметим, предыдущей встречей российского президента с главой иностранного государства был саммит с лидером США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Переговоры проходили в двух форматах – узком, непосредственно между Путиным и Байденом, а также расширенном – между делегациями США и РФ. Суммарно саммит в обоих форматах продлился 3 часа 57 минут.
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