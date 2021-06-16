Новости – Политика
Политика
Кремль сообщил. Белый дом подтвердил. Всё закончилось.
16 июня, 2021 18:49
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Guo Chen/XinHua/globallookpress
В Женеве завершился саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили в кремле. Позднее пришло подтверждение со стороны администрации США.
Выходя с переговоров с Путиным, Байден продемонстрировал журналистам знак одобрения - поднятый вверх большой палец руки.
В свою очередь один из членов российской делегации на саммите сообщил СМИ, что переговоры глав двух государств прошли «вполне успешно».
Суммарно саммит в узком и расширенном составе продолжался 3 часа 57 минут.
В данный момент должна начаться пресс-конференция Владимира Путина. Общение Байдена с журналистами состоится позднее – в 20:30 по московскому времени, сообщает РИА «Новости».
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