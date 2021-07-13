У вас тут «припало»: Путин указал на проблемное место Лукашенко
В Санкт-Петербурге прошла встреча президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Открывая встречу, российский президент отметил, что Беларусь является «большим и надёжным» экономическим партнёром. При этом он заметил, что за прошлый товарооборот между двумя странами «немножко припал» в связи с пандемией коронавируса. По словам Путина, падение составило 17 процентов.
В то же время глава РФ констатировал рост российско-белорусского товарооборота на «37 с лишним процентов» за первые пять месяцев 2021 года. Путин подчеркнул, что «это хороший показатель».
Российский президент также обратил внимание не то, что белорусская сторона, несмотря на санкции и пандемию, своевременно обслуживает все государственные кредиты. При этом он отметил, что некоторые сферы белорусской экономики испытали незначительное падение.
«Почему-то немного у вас – может быть, из-за ковида – припало, я посмотрел, сельхозпроизводство – на один с небольшим процента», — сказал Путин, подчеркнув, что промышленное производство республики выросло на 16%.
Ранее стало известно, что Путин общался с Лукашенко почти на полтора часа дольше, чем с Джо Байденом.