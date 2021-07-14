Кремль не стал называть согласованный на экстренной встрече размер помощи Минску
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от прямого ответа на вопрос, какой размер кредита будет предоставлен Беларуси на сей раз. Напомним, новая кредитная поддержка была согласована президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 13 июля.
Песков заявил, что сумма еще будет уточняться. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, лидеры двух стран встречались в Санкт-Петербурге. Визит Лукашенко стал неожиданностью - его не было в графике Путина, встреча не анонсировалась.
Общение президентов длилось более пяти часов. Путин и Лукашенко договорились сохранить цены на газ для республики на 2022 год на старом уровне. Глава республики пообещал выполнить все обязательства по уже взятым кредитам: республика вернет деньги, «чего бы это ни стоило Беларуси».