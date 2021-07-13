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Политика
Александр Лукашенко выполнит все кредитные обязательства «чего бы это ни стоило Беларуси»
13 июля, 2021 13:58
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Kremlin Pool/Global Look Press
Беларусь выдержит западные санкции и выполнит взятые на себя кредитные обязательства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Переговоры Путина и Лукашенко проходят сегодня,13 июля в Санкт-Петербурге.
Лукашенко подчеркнул, что Минск будет выполнять взятые на себя кредитные обязательства, «чего бы это ни стоило» Беларуси.
Российский лидер назвал Беларусь надежным партнером. Он отметил, что несмотря на пандемию коронавируса и санкции, внешний долг республики сократился на 2,5 процента, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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