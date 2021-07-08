Не играйте мускулами: Александр Лукашенко пригрозил «нанести противнику неприемлемый ущерб»
Беларусь готова к диалогу со всеми странами, но у республики есть чем ответить тем, кто «играет мускулами» на Западе. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не хочет воевать, военные люди особенно знают цену мира. «Но мы не встанем на колени», - сказал он, отметив, что страна способна противостоять любым агрессивным действиям.
По словам Лукашенко, Запад стремится к установлению своей гегемонии и пытается лишить Беларусь суверенитета, потому что республика стоит на их пути.
Лукашенко также отметил силу, мобильность и хорошее оснащение белорусской армии, которая способна «нанести противнику неприемлемый ущерб», - пишет «Белта».
Александр Лукашенко объявил «войну» с «шантажом в международном масштабе».