Александр Лукашенко «разговаривает заголовками»: МИД Украины уличил президента Беларуси во лжи
Киев опроверг утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины в Беларусь, а также закрытии белорусско-украинской границы. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, высказывания Лукашенко относительно поставок оружия с Украины, а также закрытия белорусско-украинской границы не соответствуют действительности.
Кулеба отметил, что слова Лукашенко надо всегда тщательно проверять, потому что белорусский лидер «разговаривает очень часто заголовками». Заявление про контрабанду оружия с Украины в Беларусь не соответствуют действительности, пишет «РИА Новости». Тоже самое можно сказать и о том, что граница закрылась, сказал украинский дипломат на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30. Международная политика».
Александр Лукашенко потребовал от России выдать заслуженную артистку Беларуси.