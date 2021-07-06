Александр Лукашенко объявил «войну» с «шантажом в международном масштабе»
Санкции на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.
На совещании о противодействии санкционным мерам Лукашенко заявил о необходимости выработать стратегию, которая позволит «минимизировать их эффект». «Идет война», - сказал он и поручил разработать план реагирования на рестрикции Запада.
Лукашенко заявил, что «использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе», пишет «Белта».
По словам Лукашенко, санкции - это фактически карательная операция, целью которых является расчистка поля для своего бизнеса. На Украине это уже сделали. Теперь то же самое хотят сделать в Беларуси.
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