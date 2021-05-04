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Политика

Введут ли ограничения на въезд в Москву из регионов?

Артем Денисов
4 мая, 2021 01:01
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 01:01
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Власти Москвы в настоящее время не рассматривают возможность ограничения въезда в город из других регионов России из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк,

«пока такой вопрос не рассматривается», как и ввод дополнительных ограничительных мер на работу предприятий сферы услуг.

Немерюк при этом отметил, что снимать существующие меры, например, отменять масочный режим, еще рано, так как «коронавирус пока не побежден, сообщает РБК.

Ранее агентство Bloomberg заявило о начале третьей волны в России. Правда, в РФ это отрицают, называя рост числа заразившихся лишь плавным подъемом заболеваемости в рамках нормы.

Ранее по теме:  В праздничные дни коронавирус в Москве нацелился на пассажиров городского транспорта
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