В праздничные дни коронавирус в Москве нацелился на пассажиров городского транспорта

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Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы усилен в майские праздничные дни.

Наличие средств защиты от COVID-19 у пассажиров проверяют почти в 2,5 раза больше контролеров, чем в обычный выходной день, это 1 тыс. 200 человек. Их будет на 140% больше, чем в обычный выходной день, в период с 1 по 10 мая. Рейды проходят регулярно на всех участках метро, а также на наземном и железнодорожном транспорте города, сообщает РБК.

Ранее агентство Bloomberg заявило о начале третьей волны в России. Правда, в РФ это отрицают, называя рост числа заразившихся лишь плавным подъемом заболеваемости в рамках нормы.