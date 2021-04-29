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В Москве резкий скачок заболеваемости. Но власти не хотят признавать третью волну в России

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 12:51
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 12:51
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

В столице на 29 апреля произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом.

По сравнению с предыдущим днем, количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 74 процента и составило 3215 человек. Всего же за последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса и 364 летальных исхода, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Примечательно, что агенство Bloomberg ранее заявило о начале третьей волны в России. Правда, в РФ это отрицают, называя рост числа заразившихся лишь плавным подъемом заболеваемости в рамках нормы.

Ранее американские ученые нашли способ убить коронавирус за секунду.

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