Найден способ убийства коронавируса за секунду

Наука и медицина

Американские ученые нашли способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду. Результаты исследования опубликовали в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Ученым удалось убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры. Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации COVID-19 была известна и раньше, но для этого требовалось от 1 до 20 минут, что не очень практично.

Сейчас специалисты создали новую установку, состоящую из трубки из нержавеющей стали, через которую проходит раствор с коронавирусом. Трубка нагревается до высокой температуры и вирус испытывает тепловое воздействие не больше секунды. Этого достаточно, чтобы COVID-19 оказался полностью убит, пишут «Известия».