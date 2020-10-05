Вслед за Дональдом Трампом коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома

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Пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Кейли Макинани сдала положительный тест на коронавирус. Об этом она сообщила в социальной сети Twitter.

«После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было», - написала Макинани.

Пресс-секретарь добавила, что теперь переходит на карантинный режим и продолжит работать дистанционно, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что коронавирус был диагностирован у президента США Дональда Трампа. Позже он был госпитализирован.