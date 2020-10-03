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Президент Дональд Трамп переводится в военный госпиталь на фоне заражения коронавирусом

Антон Мельников
3 октября, 2020 00:59
1 мин
в
Flickr

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что президент США Дональд Трамп будет переведен в военный госпиталь на фоне заражения COVID-19.

По словам Макинани, Трамп буде переведён лишь «на несколько дней». Также она заверила, что у президента только «легкие симптомы» заражения, он проработал «весь день» и находится в «хорошем настроении».

«В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней», - цитирует заявление Макинани РИА «Новости».

Ранее читатели Twitter «обрадовались» заражению Дональда Трампа COVID-19.

темы
США
Дональд Трамп
коронавирус
госпитализация
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