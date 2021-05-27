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Политика
Вслед за ЧМ по хоккею у Минска отобрали ЧЕ по велосипедному спорту
27 мая, 2021 15:15
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Pixabay
Европейский велосипедный союз (UEC) отменил чемпионат Европы 2021 по велосипедному спорту на треке в Минске. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее от участия в чемпионате отказались команды Великобритании, Германии и Нидерландов.
ЧЕ по велосипедному спорту на треке должен был состояться 23−27 июня в Минске. Причиной отказа проведения спортивного мероприятия в Беларуси в UEC называют инцидент с посадкой самолета компании Ryanair, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
Отмечается, что за отказ Минску в проведении соревнований придется возвращать Беларуси 200 тысяч евро неустойки.
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