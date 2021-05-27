Вслед за ЧМ по хоккею у Минска отобрали ЧЕ по велосипедному спорту

Политика

Европейский велосипедный союз (UEC) отменил чемпионат Европы 2021 по велосипедному спорту на треке в Минске. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее от участия в чемпионате отказались команды Великобритании, Германии и Нидерландов.

ЧЕ по велосипедному спорту на треке должен был состояться 23−27 июня в Минске. Причиной отказа проведения спортивного мероприятия в Беларуси в UEC называют инцидент с посадкой самолета компании Ryanair, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Отмечается, что за отказ Минску в проведении соревнований придется возвращать Беларуси 200 тысяч евро неустойки.

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