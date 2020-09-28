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Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Армению покончить с оккупацией земель.

«Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», — цитирует турецкого лидера РИА «Новости».

Кроме этого, Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.

«За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там [в Карабахе]турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили*», —заявил глава Турции.

*Речь о поддержке со стороны США сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает терористической организацией.

Напомним, 27 сентября начались столкновения между Арменией и Азербайджаном. Каждая из стран обвиняет друг друга в начале боевых действий.

Государства 30 лет ведут спор из-за Накорного Карабаха. В 1991 году он провозгласил независимость от Азербайджана. Территория преимущественно населена армянами. В 1994 году при посредничестве России страны подписали протокол о перемирии.

Ранее Минобороны Азербайджана сделало последнее предупреждение Армении. Страна собирается предпринять ответные меры против противника.