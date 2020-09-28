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Азербайджан сделал последнее предупреждение Армении после обстрела города Тертер

Лилия Караева
28 сентября, 2020 13:57
1 мин
Война
Newstracker.ru

Минобороны Азербайджана сделало последнее предупреждение Армении. Страна собирается предпринять ответные меры против противника.

В сообщении ведомства говорится: «Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что будут предприняты адекватные ответные меры против него».

В Баку заявили, что Армения обстреливает азербайджанский город Тертер, пишет Lenta.ru. В Армении же ответили, что 28 сентября противник продолжил военные действия в зоне Нагорного Карабаха.

Напомним, 27 сентября начались столкновения между Арменией и Азербайджаном. Каждая из стран обвиняет друг друга в начале боевых действий.

Государства 30 лет ведут спор из-за Накорного Карабаха. В 1991 году он провозгласил независимость от Азербайджана. Территория преимущественно населена армянами. В 1994 году при посредничестве России страны подписали протокол о перемирии.

темы
Армения
Азербайджан
конфликт
обстрел
Нагорный Карабах
предупреждение
1 мин