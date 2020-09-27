На Кавказе с шести утра идут масштабные боевые действия

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Воскресение началось в Нагорном Карабахе с новых боевых столкновения между войсками Армении и Азербайджана. Официальные представители обеих сторон обвиняют друг друга в эскалации.

По версии Баку, в районе шести утра (5.00 мск) армянские вооруженные силы начали обстрел из орудий приграничных территори и позиций азербайджанской армии, задевая также мирные дома.

Как заявили в МИД Азербайджана: «В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон».

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил о вине Азербайджана в начавшемся противостоянии.

Политик опубликовал в своем профиле в Facebook следующее обращение: «Уважаемые люди, гордые граждане Республики Армения, гордые граждане Республики Арцах, гордые армяне диаспоры. Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости»

В Минобороны Армении уже заявили о потерях, которые несет Азербайджанская сторона в ходе своей контрнаступательной операции.

В Баку же настаивают на успешном подавлении боевых точек армянских вооруженных сил и продолжении операции. Об этом сообщила gazeta.ru.