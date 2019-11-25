Возмездие колхозного царя

21 ноября при пересечении границы на железнодорожном пункте пропуска Брест-Тересполь задержали белорусского журналиста, 46-летнего Владимира Чуденцова. Белорусские таможенники, которые обычно никогда не занимаются проверкой багажа следующих в Польшу граждан, зашли в вагон поезда со служебной собакой и, без церемоний, направились к Чуденцову, незадолго до проверки отлучавшемуся в туалет.

Владимир совершил серьёзную ошибку, оставив свой багаж без присмотра. Вернее… под присмотром странной женщины. С одной стороны, что тут такого? Поезд в движении. Все пассажиры поимённо идентифицированы. Вряд ли кто-то начнёт воровать на глазах у общественности.

Воровать, может, и нет. А вот подложить в сумку пакетик с запрещённым веществом — чего проще?

Пакетик с «весом» — марихуаной — был изъят на глазах изумлённого Чуденцова таможенниками. На запястьях самого журналиста, не так давно принимавшего участие в создании фильма «Лукашенко. Уголовные преступления», защёлкнулись наручники.

Всё до банального просто

Система репрессий, набирающая ныне обороты в России, не так давно «обкатывалась» в Белоруссии. Сегодня белорусские власти поступают с «борзописцами» так, как летом 2019 у нас пытались поступить с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым.

Маленькая поправка: если Голунову наркотики были подброшены высокопоставленными подонками из полиции, на что под давлением общественности была вынуждена прореагировать власть, то гражданину Республики Беларусь Владимиру Чуденцову (настоящая фамилия Зуев) наркотики подбросили по прямому указанию главного человека в стране. Александр Григорьевич посмотрел фильм «Лукашенко. Уголовные преступления». И очень обиделся.

О чём кино?

Документальный фильм, над созданием которого работали 21-летний белорусский чудо-блогер Nexta, в миру – гражданин Республики Беларусь Степан Путило, проживающий в Республике Польша и не досягаемый для белорусских правоохранительных органов, и 46-летний журналист Владимир Чуденцов (Зуев), не содержит ровным счётом никакой информационной новизны.

К 25-летию правления несменяемого белорусского диктатора ребята решили собрать все давно известные белорусской и зарубежной общественности факты сомнительной биографии и чудовищных злодеяний, которые национальный лидер Белоруссии совершил на своём посту.

Какие например?

О том, что Лукашенко рождён от кузнеца-цыгана, ретировавшегося, как только сожительница порадовала его новостью о своей беременности, знают все. Это секрет Полишинеля.

А о том, что юный Сашка-Курощуп (так звали когда-то Александра Григорьевича) в детстве мучил кошек, разбрасывал дрова у соседей и состоял на учёте в милиции? Так ведь он сам признавался в этом ещё 25 лет назад в ходе предвыборной гонки. Своей искренностью и простоватостью он и вызвал симпатии белорусов.

О том, что Лукашенко, имеющий «два высших образования», безграмотен и считает, что «Ленинград находился вместе с Белоруссией под оккупацией», а белорусский просветитель Франциск Скорина, умерший в XVI веке, «жил и творил в Питере», который, на секундочку, был основан лишь в XVIII столетии? Это давно стало притчей во языцех.

В армии постановлен диагноз 7Б (мозаичная психопатия)? «Сенсация»! Будто без фильма «Лукашенко. Уголовные материалы» мировое сообщество не имело возможности убедиться в этом.

Работал надзирателем в тюрьме? Ситуация с правами человека в Белоруссии иллюстрирует это ярче яркого.

На посту председателя совхоза избивал подчинённых и спасся от уголовного дела только потому, что был каким-то чудом избран в Верховный Совет? Тот ещё «секрет».

Завоёвывал очки, в ходе предвыборной гонки, имитируя покушения на себя под Лизоно? На посту президента устранил политических конкурентов, создав эскадроны смерти и произведя зачистку? Подмял конституцию под себя? Узурпировал власть, став фактическим монархом? Взрастил поколение интеллектуальных имбецилов, которым абсолютно безразлично происходящее в стране? Кичится тем, что сохранил смертную казнь на континенте? Об этих проделках лидера соседней страны знает весь мир.

Как и о том, что с неугодными журналистами Лукашенко расправляется «на раз». Ещё в 2000 году пропал без вести работавший по контракту в Чечне оператор корпункта телеканала ОРТ в Белоруссии Дмитрий Завадский, из репортажей которого стало известно, что бойцы белорусских спецподразделений воюют на правах наёмников в Чечне.

Неизвестно, кто причастен к убийству проживавшего на Украине «личного врага Лукашенко» — российского журналиста Павла Шеремета, который раскрыл миру глаза на многие подробности этого бесследного исчезновения.

«Скоропостижно повесился» всегда оптимистично настроенный Олег Бебенин — один из основателей и руководителей блокируемого в Белоруссии новостного сайта Хартия’97, разоблачавшего многие преступления власти. Список можно продолжить.

Своим фильмом блогер Степан Путило и журналист Владимир Чуденцов наступили на «больную мозоль» Лукашенко в самый ответственный момент:

а) Российская власть устала поддерживать хамски настроенного демагога и фигляра, которому нужны новые транши дармовых кредитов и ресурсов, компенсация российского суверенного налогового манёвра, нефть и газ по ценам ниже, чем для Смоленской области и т.д.

б) На носу президентские выборы. И белорусы, традиционно равнодушные ко всему кроме своего благосостояния, могут поднести смачный каравай на рушнике кому угодно, но только не тому, кто допустит очередной виток обнищания народа в формате гиперинфляции, отсутствие в обменниках свободно конвертируемой валюты и стремительный скачок цен.

Длина рук белорусских спецслужб, конечно, не длина рук советской разведки, которая доставала Троцкого в Мексике, а Бандеру в Германии, но она вполне достаточна для расправы с гражданами, проживающими на территории Республике Беларусь.

Впрочем, время от времени, с преступного попустительства российского МИДа белорусские «правоохранители» осуществляют нападки на российских граждан.

Вспомним, как поступили шесть лет назад с главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером. Он был приглашён тогдашним премьер-министром Белоруссии М. Мясниковичем и при попытке вылета из аэропорта «Минск-2» взят в заложники спецслужбами Александра Лукашенко, уличившего топ-менеджера в нанесении ущерба в $100 млн «Беларуськалию» и Белорусской калийной компании.

В отношении Баумгертнера Белоруссия возбуждала уголовное дело по ст. 424 местного Уголовного кодекса («Злоупотребление из корыстной заинтересованности»)

Главарь Белоруссии, не побрезговавший этим захватом, во всеуслышание требовал компенсации ущерба в размере $1,5-2 млрд в обмен на свободу российского гражданина.

После трёхмесячного пребывания в белорусском СИЗО Баумгертнер был передан России, где возбуждённое против него уголовное дело впоследствии было прекращено за отсутствием состава преступления.

Можно ли было достать 21-летнего блогера, обучающегося в Варшаве? Навряд ли. А его соавтора, проживающего в Беларуси и содействовавшего этой попытке с нового ракурса открыть миру глаза на подзабытые подробности биографии Александра Лукашенко? Да запросто!

Исчезновение Чуденцова, его внезапное самоубийство в результате «внезапно охватившего сильного душевного волнения» или «несчастный случай» отдавали бы за километр всем известной мертвечиной. Поэтому белорусские власти решили использовать проверенный в России на практике «метод Голунова». В России он провалился. А в Беларуси сработает «на ура».

Незадолго до провокации в отношении журналиста Владимира Чуденцова к нему на дом нагрянули, якобы, сотрудники компании «Белтелеком» (провайдер связи в Белоруссии), производившие установку нового модема. Соседи часто видели в подъезде неизвестных им лиц, которые ошивались у дверей его квартиры, где несколько лет назад овдовевший Владимир проживал вместе с пожилой матерью.

Стоит ли удивляться, что марихуану у Владимира обнаружили не только в сумке, с которой он ехал в Варшаву, но и в квартире, откуда изъяли его компьютер и флешки?

А зачем, если Чуденцов был задержан и находился в изоляторе временного содержания в Бресте по «наркотической статье»? Причём тут носители информации? Дай ответ, Беларусь? Не даёт ответа. Но совершенно очевидно, чтобы подтвердить «кому надо» факт сотрудничества Чуденцова с мега-популярным в Республике Беларусь telegram-каналом Nexta, систематически рассказывающим о преступлениях белорусской власти.

Блогер Степан Путило (Nexta)

Ведь фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» хоть и не рассказал нам о личности белорусского главаря ничего нового, вышел накануне президентских выборов 2020 года. Суммарно в YouTube и «Одноклассниках» его посмотрело более 2,5 млн зрителей. Что это, если не информационная «атака» на избирателей? А ведь Лукашенко во всеуслышание сказал:

— Если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то надо, чтобы ему вставили мозги так, чтобы больше этого не хотелось. […] Вы знаете, как это умеют милиционеры делать!

Знаем, Александр Григорьевич. ОПГ «МВД РБ» готова выполнить любой ваш приказ, а её отставной министр Юрий Захаренко, отказывавшийся это сделать, вот уже 20 лет, как на том свете — пал в неравном бою с эскадронами смерти. Теперь вот пришла пора нести свой крест Чуденцову.

Осталось дать ответ на один вопрос. Почему мы считаем, что это провокация и вступаемся за Чуденцова? Может быть, он борец за «светлые идеи русского мира»? Может, занимал пророссийскую позицию, как авторы «Регнума», которых судили по уголовной статье? Скорее, наоборот.

Владимир Чуденцов — «джентльмен удачи от журналистики». В 90-е он активно поддерживал Лукашенко. Сообразив, что это «не очень кошерно», ушел работать на Tut.by (ведущий информационный портал страны, чудом сохранивший определённый объем независимости и свободы), потом сотрудничал с российскими средствами массовой информации, а после того, как Крым стал в 2014 году нашим, занял резко антироссийскую позицию, создав сайт By24.org.

Однако это не значит, что он должен сидеть в тюрьме по лживому обвинению в попытке транзита наркотиков через белорусско-польскую границу. Почему же лживому?

Никто не будет везти наркотики из Белоруссии в Польшу, где марихуана продаётся… в аптеках. И никто не будет, уезжая за границу на длительный срок, оставлять «груз» дома, приклеенным к ножке кровати. Не для престарелой же мамы, в конце концов?

Так пусть Чуденцова отстаивают белорусы. Причём тут Россия? В том-то и дело, что никаких пикетов а-ля «Я/Мы Владимир Чуденцов» по аналогии с российскими протестами по делу Голунова в Белоруссии ожидать не приходится.

За годы правления Александра Лукашенко белорусское общество стало забито-затравленным, боящимся вынуть голову из панциря нищенской стабильности. Любой уличный протест в этой постсоветской стране приравнивается к терроризму и подавляется мгновенно. А протестующие не только приговариваются к глобальным по белорусским меркам штрафам и «суткам», но и вылетают с работы, оказываясь в «чёрных списках».

И вот – ситуация с Чуденцовым… Обстановка не располагает в тому, чтобы кто-то его защищал. Максимум, что для него сделают, кинут клич о сборе денег на адвоката, наём которого – по умолчанию! – не имеет смысла, если сверху дана установка: «Посадить!».

«Очередной жертвой режима больше? Ну и что с того?» — главное, чтобы Россия не взяла нас, как Крым. Именно так рассуждает сегодня инфантильная национально-ориентированная оппозиция в Белоруссии. «Змагарам» за белорусскую независимость проще сгонять в Вильнюс и устроить танцы с бубном на перезахоронении обнаруженных останков повешенных в 1864-м организаторов восстания на территории Западного края или устроить дежурство в Куропатах – местечке под Минском, где на месте массовых расстрелов открыли ресторан.

«Лучше уж на троне Саня, чем на танке русский Ваня» — один из популярнейших трендов оппозиции в Беларуси. Разумеется, Россия не будет заниматься делом Чуденцова (Зуева), хоть он и трижды русский по национальности. Это не наше дело. А вот на персону отдавшего команду на очередную зачистку журналистов Александра Лукашенко нужно обратить самое пристальное внимание.

8 декабря так или иначе должны разрешиться переговоры с Белоруссией по самому болезненному — ресурсному! — вопросу. Президенты Путин и Лукашенко должны подписать так называемые дорожные карты по «углублению интеграции» обеих стран. Исторический момент! 20 лет назад подписан Союзный договор, который Белоруссия, финансируемая из России, не спешит выполнять, не делая никаких шагов, кроме «номинально-братских» (в смысле – горлопанских).

Если сегодня Россия одумается, если Путин поймёт, что лучше не иметь союзников вовсе, чем иметь таких «друзей», как Александр Лукашенко, систематически подчёркивающих своё пренебрежение к России, то устоять «главарю всея Беларуси» будет очень сложно.

Только что прошли позорные парламентские выборы, в ходе которых в Палату Представителей не было избрано ни одного оппозиционного депутата, от работы было отстранено 105 независимых наблюдателей, пытавшихся зафиксировать нарушения. Только что вынесены новые смертные приговоры. Полным ходом идут новые репрессии и преследования независимых журналистов.

Вряд ли Европа распахнёт объятия режиму Лукашенко. Оставшись без поддержки РФ, ему останется уповать на китайские кредиты. Но люди из Поднебесной — это не Ельцин и даже не Путин, которым можно было рассказывать байки о братстве и дружбе. За каждый «скормленный юань» они потребуют, как говаривал Великий Комбинатор, ряд мелких (и крупных) услуг.

Может, пора сказать Александру Григорьевичу «Няхао!». В переводе с китайского: «Привет». Узнаем 8 декабря.