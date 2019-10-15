Русская традиция уничтожения врага

8 октября 1962 года в Федеральном суде западногерманского города Карлсруэ перед судом предстал этнический украинец, в прошлом убеждённый националист, пойманный на краже чемодана на вокзале, а впоследствии — специальный агент КГБ СССР Богдан Сташинский.

В то, что он говорит во всеуслышание, было не так уж легко поверить. Молодой человек заявил, что он агент советских спецслужб, сотрудник 13-го управления внешней разведки Комитета госбезопасности. Затем признался, что тремя годами ранее ему было поручено ликвидировать лидеров ОУН (Объединения украинских националистов), проживавших на территории Западной Германии — Льва Ребета, якобы, умершего от инфаркта 12 октября 1957 года, и Степана Бандеры, скрывавшегося в Мюнхене под псевдонимом Штефан Попель.

Бандера был убит 15 октября 1959 года. Слова «ликвидация советскими спецслужбами» прямо не звучали, хотя в подтексте это предполагалось, а соратниками — даже понималось. Но изначально, перебирая возможные версии смерти полного сил 50-летнего мужчины, полагали, что Бандера умер от трещины в основании черепа, полученной в результате падения, спровоцированного, опять-таки, внезапно накрывшим его сердечным приступом в подъезде собственного дома

Но при «сердечнике» была обнаружена кобура с пистолетом. Врачи больницы оповестили полицию, которая инициировала экспертизу, выявившую.. отравление цианистым калием.

После убийства Ребета, при котором оружия не было, никто и подумать не мог, что его ликвидировали из специально разработанного пистолета-шприца. Струя цианистого калия, попадая в лицо человека, не оставляла ни Ребету, ни Бандере никаких шансов.

Дёшево, надежно и сердито

Не то, что все эти новомодные «Новички». Пары боевого активного вещества задевали и самого стрелка. Но ему, согласно инструкции, незадолго до проведения операции надлежало принять специальное противоядие.

Что странно?

Оба убийства произошли уже в тот исторический период, когда Сталин, практиковавший ликвидацию проживавших за рубежом оппонентов, например, Льва Троцкого, был уже несколько лет, как мёртв. И Страна Советов предпринимала колоссальные усилия для того, чтобы улучшить свой имидж.

В 1957 году СССР проводил в Москве VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Был запущен первый в мире искусственный спутник (и опять-таки, в октябре, 4-го числа, то есть, за 8 дней до первой ликвидации лидера украинских националистов).

В СССР готовились к празднованию 40-й годовщины со дня Великой Октябрьской революции. Хотелось наглядно показать всему миру, на какой уровень, невзирая на самую страшную в истории войну, вышел Советский Союз.

Политические убийства в этот ответственный момент?

А если что-то сорвётся? А если рука исполнителя, пусть прекрасно подготовленного, пусть прекрасно «мотивированного» в Киевской школе КГБ (мотивация или ты, или он – лучшая в мире), всё-таки, дрогнет?

К тому же утечку информации исключить на 100% нельзя никогда. Посылать боевика-нелегала именно в этот момент?

Но Сташинскому поверили, потому что в декабре 1961 года из Хельсинской резидентуры при посольстве СССР в Финляндии бежал некто Иван Климов (Анатолий Михайлович Голицын).

Он рассказал, что после ухода за кордон агента Богдана Сташинского, награждённого за убийства лидеров ОУН орденом Красного знамени, из КГБ было уволено не менее 17-ти сотрудников КГБ. Стало очевидно – никакой ошибки нет. Богдан Сташинский – тот, за кого себя выдаёт.

Сташинскому дали «по минимуму». Восемь лет за двоих — не срок. Главным виновником этих преступлений был признан Советский Союз, узаконивший практику заказных политических убийств

Грянул международный скандал. Слетел с поста тогдашний председатель КГБ СССР А.Н. Шелепин.

Руководство Советского Союза с пеной у рта доказывало, что произошедшее – не более чем провокация, а Бандера и Ребет ликвидированы западногерманскими спецслужбами. Причём по личному требованию министра иностранных дел ФРГ Теодора Оберлендера. С ним Бандера водил давнее знакомство ещё во времена Второй мировой.

Всё это выглядело не менее идиотски, чем версия о гей-паре фитнес-инструкторов, ценителей «солсберецкой готики». Но, всё-таки, не даёт покоя вопрос: зачем было убивать лидеров ОУН? Какая такая необходимость была в этом в канун «Оттепели»?

Немного истории

Вооружённое сопротивление на Украине было подавлено ещё в первой половине 50-х. Национальное самосознание «свидомых» в западных областях республики, на Львовщине, советская власть «регулировала» «хирургическим» путём.

С 1944 по 1953 год было репрессировано порядка полумиллиона человек, убито около 153 тысяч, выдворено за пределы Украины более 200 тысяч

Многие из репрессированных действительно имели отношение к лютовавшим в годы войны отрядам националистов. Но львиная доля была посажена в тюрьмы, выслана, а также истреблена по фальсифицированным делам. Так и хочется спросить: за что украинцы нас не любят?

Чистка органов государственной безопасности, в результате которой многие фальсификаторы в погонах, в том числе, уголовных дел, имевших «националистическую подоплёку», началась позже, во второй половине 1950-х.

Из органов теперь уже не НКВД, не МГБ, а КГБ будет с позором изгнано: 18 тысяч работников, которым вменили «неспособность обеспечить правильное выполнение стоящих перед органами госбезопасности задач», нарушение советской законности, вдобавок — злоупотребление своим служебным положением и совершение «аморальных проступков»

Но тогда, в 1953-м, когда только-только умер товарищ Сталин, многие «отрегулированные» в идеологическом отношении студенты, имевшие зачатки национального самосознания, бились в истерике, стоя на морозе без головных уборов у стен украинских вузов. Правда, находились и те, кто портил скорбные стенгазеты, подрисовывая Иосифу Виссарионовичу рога и сионистские знаки. Расплатиться за такие художества можно было жизнью.

Однако для абсолютного большинства обработанных западных украинцев уход из жизни «вождя народов» был не меньшим личным горем, чем для тех, кто умирал в скорбной процессии, провожая Сталина в последний путь.

Спустя год после ухода из жизни Иосифа Виссарионовича появляется Постановление Центрального комитета КПСС от 12 марта 1954 года, которым регулируются ключевые задачи органов государственной безопасности страны. В нём говорится, что (в числе прочих) приоритетами советской спецслужбы являются

ликвидация остатков буржуазно-националистического подполья на территории Западной Украины, БССР и республик Прибалтики

борьба с подрывной деятельностью… зарубежных антисоветских центров

Об окончательной ликвидации остатков националистического подполья Украины, Белоруссии и стран Балтии сообщили в 1956 году. А вот… последний пункт, где говорится про зарубежные антисоветские центры, очень чётко провозглашает возможность решительных действий советских агентов за пределами советской Родины.

Советская власть возобновляет операции по ликвидации врага за рубежом примерно за месяц до того, как появляется упомянутое выше постановление ЦК. И это совершеннейшая неправда, что Сташинский был первым перебежчиком.

20 апреля 1954 года в Западной Германии журналистам, собранным со всего мира, предъявляют капитана государственной безопасности, кавалера ордена Отечественной войны I степени Николая Евгеньевича Хохлова, которому было поручено убийство лидера Народно-трудового союза российских солидаристов, представителя первой волны эмиграции Георгия Околовича, проживавшего в ФРГ

Николай Хохлов, уведомивший о готовящемся политическом убийстве спецслужбы США, остался на западе и написал книгу «Право на совесть», которая была издана в 1957 году в легендарном эмигрантском издательстве «Посев». Он прожил долгую жизнь, несмотря на попытку КГБ отравить его в качестве «акта возмездия за предательство» радиоактивным таллием. Скончался Хохлов в 2007 году, в Калифорнии.

Но, конечно же, были и те, кто «с честью» выполнял задание партии и правительства, получая «заслуженную награду». Взять хотя бы Павла Анатольевич Судоплатова, генерал-лейтенанта НКВД СССР.

За 21 год до убийства Степана Бандеры, еще в 1938 году, именно он ликвидировал Евгения Коновальца. Тогдашнего лидера ОУН убрали грубовато, преподнеся ему в Роттердаме коробочку конфет, которая через несколько минут сдетонировала у него в руках. Через два года Судоплатов, человек трагической судьбы, организует убийство Льва Троцкого. Вернёмся к нему чуть позже

Что интересно? На поминальной службе в годовщину гибели Коновальца Степана Бандеру, пришедшего почтить его память, пытался отчаянно сфотографировать симпатичный молодой человек. Но телохранители, умело прикрывавшие подопечного, так и не дали ему сделать ни одного снимка.

Ничего. Богдан Сташинский запомнил свою жертву в лицо, что позволило ему по прошествии некоторого времени благополучно выполнить задание.

Что же поставило точку в судьбе Ребета и Бандеры?

Вполне обоснованный перелом в мировоззрении советских лидеров второй половины 1950-х. Этот перелом был обусловлен растущей униженностью высшего руководства страны-победителя в самой страшной из войн.

Вспомните «Польский октябрь» 1956 года, когда поляками была предпринята отчаянная попытка возродить попранные коммунистами национальные традиции (чего только стоило принесение Польского национального обета, написанного в заключении кардиналом Вышиньским). Антикоммунистические настроения росли, как на дрожжах, но были подавлены танками Северной группы Советских войск.

А подавление Венгерского антисоветского восстания? Будапештский «майдан» был разутюжен советскими танками в том же 1956 году. Национально ориентированным венграм, которые писали на стенах «Русские, домой!», мы противопоставили введение дополнительного контингента в виде 6000 военных, 290 танков, 120 бронетранспортёров.

«…Мы — малая нация, но мы хотим свободно жить в нашей стране, жить своей национальной жизнью. Жить во взаимном уважении с народами и нациями, которые уважают свои национальные особенности, свою культуру, свою национальную волю. Мы хотим жить в мире со всем миром, в особенности с соседними демократическими странами»

В пяти строках венгерского манифеста слово «национальный» и «нация» — эти ключевые аргументы в борьбе с по умолчанию интернациональным обезличивающим народы коммунизмом! — встречаются 5 раз.

А уж про дружбу с демократическими странами — это как ножом по сердцу обитателям Кремля вчера, сегодня, завтра.

В ходе подавления советскими войсками Венгерской национальной революции 1956 года, спровоцированной насильственной коллективизацией, индустриализацией, уничтожением на корню любого инакомыслия, были убиты порядка 3000 гражданских активистов. 13000 ранены

Да за что же, всё-таки, они нас не любят?!

Унижение советского правительство достигло кульминационной фазы, когда летом 1956 года (между 20 июня и 10 июля) новейший вражеский самолёт-разведчик U-2 пять раз летал над Советским Союзом, а три – над подконтрольными СССР государствами Восточной Европы, демонстрируя откровенную немощь наших ПВО.

Оставлять в живых подзабытых лидеров ОУН не позволяла «сложившаяся политическая обстановка»

Не хватало ещё, чтобы на Украине, особенно в западных областях, опять полыхнуло. Ведь занавес, каким бы он ни был железным, пропускал крупицы правды через кордоны лжи.

ОУН располагала собственной разведкой и контрразведкой. Ей было прекрасно известно, что на Бандеру готовится покушение. На заседании, националистической организации, состоявшемся 3 октября 1959 года, Степану Бандере было прямо предложено покинуть Мюнхен в целях безопасности. Он счёл это позорным бегством и остался, предрешив свою участь.

15 октября 1959 года Бандера, направляясь на обед домой, заехал по дороге на Крайттманштрассе, где он проживал с семьёй в доме № 7, на рынок, купил продукты. Подъехав к дому, оставил автомобиль в гараже, открыл ключом дверь подъезда, отпустив охрану.

Навстречу ему спускался Богдан Сташинский. Увидев направленный на него пистолет-шприц с цианистым калием, Степан Андреевич закричал, но услышан не был, рука рванулась к пистолету. Но извлечь его быстро помешали покупки. Яд, выпущенный из бесшумного оружия, не оставлял следов

Завалившись назад, Бандера упал, ударившись головой о стену и ступеньки. Умирающего обнаружили соседи. Лидер ОУН скончался по дороге в больницу.

А что же Богдан Сташинский? Он был не только награждён. В виде исключения ему опрометчиво разрешили жениться на этнической немке, гражданке ГДР Инге Поль, запретив раскрывать избраннице своё настоящее имя и рассказывать о службе в КГБ.

Работавшая парикмахером Инга сперва верила в то, что муж работает переводчиком с польского языка в Министерстве внутренней и внешней торговли.

Но даже немецкая парикмахерша из Восточной Германии, узнав правду о муже, быстро сообразила, что КГБ рано или поздно начнёт зачистку тех, кому доверялись операции по устранению врагов СССР. И в лучшем случае её супруга ждёт изоляция в тюрьме на долгие годы.

Ведь отсидел же 15 лет его предшественник Павел Анатольевич Судоплатов, который за блестяще организованное убийство Коновальца и ликвидацию Льва Троцкого был приговорён к 15 годам, как «пособник Берии»

Смекнув, что супруга права, боевик-убийца Богдан Николаевич Сташевский, понял, что до обещанного партией и правительством коммунизма ему, орденоносцу, не дожить. И сдался врагу.

Отбыв свои 8 лет за два убийства лидеров ОУН, он изменил внешность, претерпев пластическую операцию на лице, и отбыл. Куда? По одной из версий — в США. По другой – в ЮАР. Сведений о смерти человека, убившего Степана Бандеру, нет. Но говорят, что уже в преклонном возрасте, в «нулевые» годы, этот человек вместе с супругой приезжал в родное село Бандеры.

Вполне возможно, 4 ноября 2019 года Богдан Сташевский отметит свой 88-й день рождения.

Такая история.