Как убивали Троцкого?

Лев Давидович Бронштейн родился в 1879 году на Украине. Это произошло 25 октября по старому стилю, а по новому – 7 ноября. Стало быть, в этом году мы отметим 140-летие человека, которого называют главным идеологом и организатором октябрьского переворота.

Семья Троцкого была более чем состоятельной. Его отец был одним из крупнейших землевладельцев-арендодателей Херсонской губернии. Что не помешало его сыну Лейбе увлечься марксистскими идеями уже в 17 лет.

А в 19 лет Лейбу Троцкого впервые арестовали за провоз печатной продукции революционного толка. Дальнейший путь молодого человека лежал в Сибирь.

Именно там, в очень непростых климатических условиях, революционные взгляды Бронштейна были сформированы окончательно. В 1902 году 23-летний Лейба совершает дерзкий побег из тюрьмы, а затем уезжает за пределы России.

Ему требуются документы. И, конечно же, верхом неосмотрительности было бы оформлять новый паспорт на фамилию «Бронштейн». Придумывая себе новое имя, Лейба вспомнил, что фамилия одного из надзирателей в одесской тюрьме была Троцкий.

Тот факт, что он выбрал себе в качестве ставшего впоследствии официальной фамилией псевдонима имя своего тюремщика, говорит о том, что у Лейбы (а по новым документам — Льва) с юмором было всё в порядке.

Осенью 1902 года Лев приехал в столицу Великобритании. Именно в Лондоне состоялось историческое знакомство Ульянова-Ленина и Троцкого. Эти люди станут ключевыми персонами Великой Октябрьской революции, необратимо изменившей историю России.

Именно Лев Давыдович Троцкий создал 5-миллионную Красную Армию, которая за полгода вторглась в 14 иностранных государств, установив пресловутую «власть советов» на территории в 1 млн квадратных километров.

В первые годы советской власти Лев Троцкий считался одним из преемников Ильича. Он был одним из лидеров советского государства. Его основателем. Его мозгом. Но после смерти Ленина в 1924 году, Иосиф Сталин, панически боявшийся «конкурентов», увидел в нём главнейшую опасность. Троцкий был стёрт с фотографий, где рука об руку стоял с вождём мирового пролетариата. Лихо работала советская пропаганда, изобличавшая Льва Давыдовича даже в том, в чём его нельзя было изобличить при всём желании.

Великий Сергей Эйзенштейн, снявший не только «Броненосец Потёмкин», но и бравурную агитку под названием «Октябрь», упрекал Троцкого в том, что он был главным противником вооруженного восстания.

Троцкий в его картине упоминался лишь один раз. И в каком же качестве? Да вот в этом:

Это ложь. Ведь «Занимайте почту, телеграф, телефон!» — это Троцкий, а никак не Сталин. 25 октября 1917 года Троцкому исполнялось 38 лет. И в этот день он преподнёс себе и всему миру незаурядный подарок, низложив Временное правительство и пустив Россию по новому вектору развития (или регресса?).

Более того, в первую годовщину Октябрьской революции лично Иосиф Сталин будет писать в «Правде» следующие слова, которые тщательно будут замалчиваться, начиная с 1925 года.

«…Вся работа по практической части организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета т. Троцкого».

Но став после смерти Ленина единоличным хозяином Кремля, Сталин лично отсмотрит картину «Октябрь» и прикажет Сергею Эйзенштейну вырезать все кадры с участием Троцкого, представив его в самом невыгодном свете — в виде трусливого человека, саботировавшего восстание.

В чём же причина этого «конфликта Сталин-Троцкий», в финальной точке которого на планете Земля должен был остаться лишь один из них?

Ревность. Троцкий, не получивший Советскую Россию, обладал всеми теми качествами, которых Сталин категорически не имел. Он был выдающимся оратором. Сталину, наоборот, спустя годы придётся давить из себя свои легендарные «Братья и сёстры…» в адрес порабощённого репрессированного вдоль и поперёк народа.

Биография Сталина — это биография не революционера, а, скорей, уголовника, спустившегося с гор, чтобы устроить показательный беспредел. Троцкий — человек с безупречной биографией революционера.

Поэтому к 1928 году Троцкий будет отстранён от власти, объявлен оппозиционером и врагом. Поделом? Пожалуй, да. Лев Давыдович сам пользовался террором, как инструментом для подавления любых форм сопротивления.

Но пока Троцкий был в руководстве страны, формат искоренения любого инакомыслия калёным железом вполне устраивал его. Но когда в ряды врагов советской власти были записаны троцкисты, попавшие в жернова репрессий, им пришлось на своей шкуре испытать, что такое опала, как испытали это когда-то эсеры и меньшевики.

В 1926 году Троцкого выводят из состава Политбюро. В 1927 он оказывается исключён из исполкома Коминтерна, выведен из состава ЦК, а в ноябре (словно подарок к 10-й годовщине им же сделанной революции) исключён из партии.

В самом начале 1928 года, 17 января, Троцкого вместе с семьёй под конвоем отправляют в Алма-Ату, но и в Алма-Ате, и в Бишкеке он ни на секунду не перестаёт работать, ожесточённо критикует программу Коминтерна, замахиваясь на «святое».

К 1928 году специальные уполномоченные ГПУ выносят ему предупреждения «об изменении условий существования», требуя прекратить любую политическую деятельность. Он не прекращает её, вызывая ярость Сталина. Льва Давыдовича обвиняют в ведении контрреволюционной пропаганде, в подготовке вооружённого восстания против советской власти и предписывают ему покинуть пределы СССР.





Троцкий «наложит резолюцию», ознакомившись с этим постановлением. Обратите внимание – в левом углу стоит знак вопроса, рядом с которым написано «Вот прохвосты!».

Беспринципность Сталина была не просто сведением счётов и устранением более талантливого и удачливого во всех отношениях конкурента. Иосиф Виссарионович вознамерился написать заново историю, возводя себя в ранг единственного законного наследника Маркса и Ленина.

Что это значило на практике? Только лишь то, что люди, являвшиеся живыми свидетелями и участниками этой «старой» (ставшей в одночасье ненужной!) истории, должны быть стёрты с лица Земли.

Итак, депортация. Но куда? В Константинополь, место обитания Булгаковских белогвардейцев-выпивох а-ля генерал Чарнота. Какой плевок в лицо! Троцкий ходатайствует о праве въезда в Германию, однако, ему отказывает в визе не только Германия, но и Франция, Норвегия, а также другие страны Европы.

Он жил в консульстве в Константинополе, на острове Принкипо под бдительным надзором чекистов. Однажды его дом неожиданно загорелся в ночи, но Троцкому и его семье дадут выбраться из пожарища. Весь архив пламенного революционера сгорит.

Удастся спасти лишь только что завершённый труд «История русской революции».

Из ненавистной Турции необходимо бежать. Но куда? В 1933 году о намерении принять Льва Троцкого и его супругу Наталью Седову заикалась Франция, но там очень быстро поняли, что Троцкий обречён. И не захотели, чтобы Париж стал местом для кровавой политической расправы.

И ещё… Когда-то по инициативе Ленина и Троцкого в Москве был учреждён Третий коммунистический интернационал — питомник лидеров левых зарубежных партий. Именно здесь их учили методам подпольной работы, организации и проведению шествий, массовых беспорядков.

Стоит ли удивляться, что представители властных кругов европейских демократий, в компетенции которых было решение вопроса о предоставлении убежища Троцкому, мечтавшему разрушить «весь мир насилья по всему миру», не хотели иметь с ним дела?

Премьер-министр Великобритании Чемберлен был менее дипломатичен и более категоричен в вопросе предоставления убежища Троцкому.

— Мы не вступим в переговоры с Советской Россией, пока Троцкий не будет поставлен к стенке.

Троцкого ненавидел и боялся даже Гитлер, призывавший европейские державы к союзу с Германией под угрозой возвращения Троцкого в мировую политику.

В конце концов, Льву Давыдовичу повезло. В 1935 году в Норвегии пришли к власти социал-демократы, согласившиеся предоставить ему убежище. Для охраны Троцкого было выделено 13 полицейских. Ему были поставлены жёсткие рамки: «Не заниматься политикой!». Разрешено было только писать. И этого было вполне достаточно.

Пока Сталин и его приспешники работали «товарищем Маузером», Троцкий доставал оппонентов остро отточенным пером, издавая «Бюллетень оппозиции большевиков-ленинцев», в котором костерил Иосифа Виссарионовича, на чём свет стоит.

И Сталин, и Троцкий, вне всякого сомнения, были «ягодами одного поля». Эти люди не просто ратовали за уничтожение тех, кто выступил с оружием в руках против советской власти. Они готовы были стирать с лица земли вне зависимости от пола и возраста представителей тех классов, которые потенциально могли (с их субъективной точки зрения!) пойти против советской власти.

Однако, как ни крути, Лев Давыдович выглядит в этой ситуации куда более идейным лидером, чем плюгавый троечник из Тифлисской духовной семинарии с его склонностью к бандитизму.

Сталин, конечно же, мог дать фору любому члену большевистской преступной группировки. Все, кто окружал Троцкого, кто работал с ним, начиная с 1917 года, были расстреляны. Не пожалели даже Зиновьева и Каменева, людей, которые помогли Сталину одержать победу над Троцким.

То, что обвинения, предъявленные им, высосаны из пальца, знали все.

Но прошедшие нужную обработку в подвалах НКВД обвиняемые били себя на процессе «пяткой в грудь», беря на себя и ущерб, нанесённый здоровью В.И. Ленина в последние годы его жизни, и убийство Кирова, и даже подготовку покушения на товарища Сталина. Ну, разумеется, эти замученные люди говорили в суде, что всё делалось «по приказу Троцкого».

Показания и даже последние слова обвиняемых были отредактированы лично Сталиным, но знали об этом только высшие руководители НКВД.

Были продуманы, прописаны и явлены миру речи доярок, которые, сверкая глазами, полными праведного гнева, кричали на камеру о том, что проклятые троцкисты «пытались украсть у рабочего класса всего мира самое ценное, самое дорогое, самое любимое – нашего дорогого товарища Сталина!».

Когда пересматриваешь эти постановочные кадры, становится страшно не от того, что наши деды и прадеды жили в государстве, где население за два послереволюционных десятилетия, было превращено в одну зомбированную и запуганную массу, а от того, что треть страны сегодня бредит повторением этих времён.

«Никакой пощады врагам! Расстрелять всех до одного! Как бешеных собак!». Узнаёте риторику?

Заочный смертный приговор получил и отсутствующий на процессе Лев Троцкий. Почему же он, всё-таки, был отпущен?

Да только лишь потому, что останься он и будь заточён в тюрьму, то навряд ли этот человек даже после пыток стал бы рыдать и каяться, обвиняя себя во всех смертных грехах.

Сталин полагал, что ликвидировать Троцкого в его отсутствие, создав образ коварного и опасного врага, на которого можно некоторое время валить всё, в том числе, голодомор, будет намного удобнее и проще, чем судить и расстреливать конкурента, обладавшего куда более весомой «революционной харизмой».

«Прекратим закупать селёдку!»

Пригрозили Советы Норвегии, потребовав перестать укрывать на своей территории преступника, приговорённого к смертной казни. Такого удара по рыбной промышленности официальный Осло мог не перенести. И Троцкого попросили уехать.

В американском комитете защиты Троцкого политического убежища для опального советского лидера требовали у президента США.

Но Франклин Рузвельт был не намерен осложнять и без того непростые отношения со Сталиным.

Троцкого согласилась принять только Мексика.

Там тоже победила революция, и к власти пришли левые. Направляясь к берегам Мексики, Троцкий и его семья всерьёз опасались, что советские подводные лодки атакуют корабль. Но вот к танкеру причалила белоснежная яхта, на которой Троцкого от имени президента Ласаро Карденаса горячо приветствовали не только представители мексиканского генералитета, но и легендарная художница Фрида Кало, облачённая в национальные одежды, супруга Диего Риверы, одного из лидеров коммунистического движения страны. Именно он добился для Троцкого политического убежища. Троцкий заселился в голубой дом знаменитой пары.

Его охраняли полицейские посты. У него появилась собственная гвардия из числа американских троцкистов.

Дежурная «рота охраны» вполне могла бы дать многочасовой бой любой штурмовой бригаде чекистов, решись они уничтожить Льва Троцкого на территории Мексики.

Мог ли остановиться Троцкий? Вопрос риторический. Остановка в его положении означала отказ от борьбы. А отказ от борьбы для профессионального революционера – синоним смерти. Тем более там, в Москве, под редакцией товарища Сталина вышла новая версия Истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

В этом учебнике, «Библии всех советских граждан», вымарывавший и дописывавший целые страницы вождь народов, присвоил себе все заслуги тех, чьими руками был организован переворот 1917 года.

Если перекладывать произошедшее «на понятия», Иосиф Виссарионович «короновал» себя по максимуму. А Лев Давыдович смириться с этим не мог уж точно.

Вся фальсификация история революции содержится в этом кратком курсе истории ВКБП 1938 года. События, лица, последствия были по максимуму искажены Сталиным, методично «отработавшим» в подвалах НКВД всех свидетелей реальной истории.

Был и второй процесс над троцкистами, на котором живые завидовали мёртвым от всей души. Ведь мёртвые сраму не имут, а этим, оставшимся «продавцам народной крови», «трижды проклятым» праведным пролетариатом, приходилось врать, говорить, как они готовили взрывы шахт и заводов, а также планировали покушения на первых лиц советского государства.

По обвинению в создании троцкистского диверсионного блока «убывали по приговору» маршал Тухачевский и другие славные военачальники.

Останься они в живых, кто знает? Насколько скорой была бы наша победа и была бы вообще война?

Были казнены тысячи командиров Красной Армии. На тот свет уходили их друзья, помощники, родственники. Тоже, безусловно, «троцкисты». Повод придумать было несложно. Именно Троцкий создал Красную Армию. Хоть это было и вымарано из всех учебников истории. Каждый из этих командиров тех времён хоть раз да был с ним в контакте.

Все те, кто мог опровергнуть новый тезис о том, что Сталин — главный победитель Гражданской войны, уничтожались безжалостно и беспощадно. Лев Давыдович апеллировал к Лиге наций (предшественнице ООН), требуя создать независимую судебную коллегию, перед которой он мог бы ответить на все обвинения, предъявленные ему в Советском Союзе.

И если суд сочтёт, что обвинения оправданы, Троцкий готов лично сдаться НКВД!

Ответом стало гробовое (во всех отношениях) молчание Лиги. Троцкий не переставал доказывать, что все московские процессы были сфальсифицированы, а приговорённые были вынуждены оговорить себя. Он организовал работу судебной комиссии у себя на дому, в пригороде Мехико, открыв миру глаза на картину страшных сталинских преступлений.

При этом каждый довод Льва Троцкого был подтверждён документально или свидетельскими показаниями.

Вердикт? Троцкий невиновен!

А Сталинские процессы основаны на подлогах. После этого в Кремле было принято решение устранить Троцкого любой ценой. Но слишком быстро он не умрёт. Через неделю после оправдательного вердикта комиссии был приговорён к смерти абсолютно аполитичный сын Троцкого Сергей Седов, не пожелавший уезжать из СССР и обвинённый в попытке отравить рабочих завода.

За свои действия Троцкому придётся понести страшное наказание —расплатиться жизнями своих детей, которых ему суждено пережить. Значительно раньше погибли дочери Зина, покончившая с собой, и Нина, умершая от туберкулёза, к которой Льва Давыдовича не отпустили на похороны из ссылки в Алма-Ате.

Сталин не остановился на этом. Он уничтожил первую жену Льва Давыдовича, у которой оставались внуки. Расстреляли сестру, брата, племянников Троцкого.

Лев Троцкий думал о самоубийстве, но знал, что его смерть не положит конец мести Сталина. В феврале 1938 года был уничтожен последний из четырёх детей Троцкого — его тёзка, Лев Седов, редактор «Бюллетеня оппозиции», правая рука отца. Он жил и работал во Франции.

Его отравили после вполне успешной операции аппендицита.

В преддверии секретных переговоров с фашистской Германией Троцкий должен был исчезнуть с лица земли. Он мог сказать миру многое о сотрудничестве двух тиранов и убийц планетарного масштаба. Троцкий давно предупреждал, что два этих монстра найдут общий язык, похоронив всё рабочее движение и левые силы Европы.

Операция «Утка» не имела ограничений по бюджету

Разрабатывал алгоритмы «мероприятия» и осуществлял непосредственное руководство операцией генерал-майор государственной безопасности Наум Исаакович Этингон.

Отказавшийся поддерживать на выборах Диего Риверу Троцкий, к тому времени был вынужден переселиться в «тот самый» дом на Венской улице, где его найдёт смерть. Жил он бедно, поддержки американских коммунистов на «заявленный формат существования» с ротой охраны не хватало. Троцкий работал, получая гонорары за книги и статьи. Его «реквиемом», книгой которую он очень не хотел писать, стала биография Иосифа Сталина. За неё дали хороший аванс. А хотелось писать биографию Ленина.

Ему было ради кого жить и работать. В Мексику последние выжившие соратники перебросили внука Севу, сына покончившей собой Зинаиды.

По иронии судьбы в Мексике началась обширная травля Троцкого. Места на свете, где его могли бы принять опального революционера не осталось.

20 августа 1940 года порог дома Троцкого переступил вхожий в его ближнее окружение Рамон Меркадер, испанский агент советских спецслужб, посланный Эйтингтоном. Невзирая на невыносимую жару, он был одет в длинный плащ. Меркадер, имевший канадский паспорт и легенду бизнесмена Фрэнка Джексона, спокойно миновал кардоны охраны, вошёл в кабинет и положил перед Троцким статью собственного сочинения.

Когда удивлённый Лев Давыдович опустил глаза, чтобы посмотреть на страницы рукописи, Меркадер нанёс ему роковой удар альпенштоком. Истошно закричавший Троцкий успел осознать, что рука Сталина дотянулась до него через океан. Залившийся кровью «Старик» (так называли его сотрудники НКВД в отчётах Сталину) нашёл в себе силы оказать кое-какое сопротивление своему убийце. И даже приказал охране, собиравшейся было расправиться с ним, не убивать Рамона.

Нанесённая Меркадером рана была почти 7 сантиметров в глубину.

Но Лев Давыдович прожил после этого чудовищного удара ещё целые сутки.

А Меркадер получил свои 20 лет, после отсидки которых уехал в СССР, где мгновенно стал Героем Советского Союза и приобрёл все преференции привилегированного пенсионера. Очень уж любят в нашей стране делать героев из убийц.

Такая у нас история.