Вопреки режиму Лукашенко: Евросоюз обозначил свое отношение к белорусам несмотря на действия властей
Несмотря на решение Беларуси выйти из программы ЕС по расширению сотрудничества с бывшими республиками СССР, Евросоюз продолжит поддерживать жителей республики и их демократические устремления. Об этом в ответ на выход Беларуси из программы «Восточного партнерства» заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Свой комментарий по решению Минска он разместил в соцсети Twitter.
«Несмотря на решение режима (президента Беларуси Александра - прим.) Лукашенко выйти из программы »Восточного партнерства«, мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления», - сообщил Боррель.
Ранее МИД Беларуси сообщил, что республика приостановит свое участие в партнерской программе ЕС. Решение принято в качестве ответа на объявленные Евросоюзом антибелорусские санкции. При этом действия Минска в первую очередь заденут самих белорусов. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель. Кроме того, стало известно, что решение белорусских властей уже вызвало «сожаление» среди ЕС.