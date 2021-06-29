Александр Лукашенко заставил Евросоюз «сожалеть» решением своего режима
Решение Беларуси о выходе из европейской программы «Восточного партнерства» вызывает сожаление. От принятого режимом президента Александра Лукашенко решения пострадают сами жители республики. Так на заявление Минска о выходе из партнерства отреагировала спикер внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.
«Евросоюз сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить свое участие в программе «Восточного партнерства»», - заявила она.
Массрали пояснила, что программа направлена на укрепление отношений между странам-участницами и Евросоюзом, в частности, она даёт «конкретные выгоды гражданам этих стран».
Решение же о приостановке участия в «Восточном партнерстве», по ее словам, «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу». Она подчеркнула, что «выгодоприобретателем» от участия в партнерстве являются именно жители самой Беларуси, передаёт «ТАСС».
Напомним, ранее о выходе из партнерства заявил белорусский МИД. Кроме того, ведомство намекнуло на дальнейшие шаги.