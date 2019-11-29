«Воевода» и «Стилет» ещё послужат России

Из боевого состава Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выводятся последние комплексы советского производства. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий этим родом войск генерал-полковник Сергей Каракаев. Однако он не уточнил сроков избавления от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), выпущенных в СССР.

Из открытых данных следует, что наибольшее количество советских систем находится в арсенале частей стационарной (шахтной) компоненты РВСН. Речь идёт о комплексах Р-36М2 «Воевода» (на Западе — «Сатана») и УР-100Н УТТХ «Стилет». Это оружие четвёртого и третьего поколений. «Воевода» был принят на вооружение в 1988 году, «Стилет» — в 1979 году.

При этом части мобильной компоненты РВСН вооружены более современными комплексами — РС-12М2 «Тополь-М» (1997) и РС-24 «Ярс» (2009). Данные МБР имеют также шахтные модификации. Об их количестве ничего неизвестно, но из слов Каракаева и других официальных лиц можно сделать вывод, что последние годы обновление боевого состава стационарной компоненты РВСН осуществляется в основном за счёт поставок «Ярсов».

«Предприятия промышленности выдерживают установленные Государственной программой вооружения (ГПВ) темпы поставки в войска элементов ракетного комплекса «Ярс» в стационарном шахтном и подвижном грунтовом вариантах базирования. Это порядка 20 пусковых установок и обеспечивающих их систем в год», — сказал Каракаевю

Заявление командующего РВСН о скором избавлении от советских комплексов вызывает немало вопросов. Из анонсированных планов Кремля и Минобороны известно, что в настоящее время усилия оборонной промышленности сосредоточены на опытно-конструкторских работах (ОКР) по комплексу шахтного базирования пятого поколения РС-28 «Сармат».

Он должен заменить в войсках «Воеводу», то есть новые МБР будут установлены в шахты, где находились Р-36М2. Однако процесс перевооружения на «Сармат», скорее всего, займёт период вплоть до конца 2020-х годов.

На сегодняшний день комплекс пятого поколения не прошёл основной цикл испытаний. Поэтому можно ожидать, что «Сармат» будет принят на вооружение в районе 2021-2022 годов. Очевидно, что при среднегодовых темпах производства в 20-30 МБР нереально полностью заменить «Воеводу» в краткосрочной перспективе. Это видно на примере поставок «Ярсов», перевооружение на которые до пор не завершено.

Текущий объём производства МБР в принципе сложно назвать оптимальным, учитывая амбициозные планы военно-политического руководства РФ. Напомним, что, по официальным данным, на вооружении РВСН около 400 МБР — 200 мобильных и 200 шахтных комплексов.

Конечно, гипотетически оборонная промышленность РФ может увеличить темпы производства с акцентом на разрекламированный «Сармат». Однако наращивание выпуска РС-28 потребует выделения большего количества денежных средств, что в свою очередь неизбежно повлечёт перекройку военного бюджета (рост которого заморожен) и действующей ГПВ.

Судьбу устаревших УР-100НУТТХ военно-политическое руководство РФ и вовсе не проясняет. Как полагают эксперты, на часть данных ракет будут установлены планирующие гиперзвуковые блоки «Авангард», которые на днях продемонстрировали американским наблюдателям. В следующем месяце это оружие появится в боевом составе 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Оренбургская область).

Одна УР-100НУТТХ сможет нести один блок, но в будущем основным носителем «Авангардов» станет «Сармат», который сможет забрасывать три гиперзвуковых блока. Сам факт установки «Авангардов» на УР-100НУТТХ свидетельствует о том, что ракеты третьего поколения прослужат РВСН как минимум несколько лет (возможно до начала массового поступления в войска «Сармата»).

С какой же целью Сергей Каракаев явно торопит события, утверждая, что в скором времени в войсках не останется советских комплексов?

Можно предположить, что в обозримой перспективе данная задача будет решена за счёт масштабных поставок относительно недорогих «Ярсов», производство которых за минувшие десять лет промышленность успела хорошо отладить, и весьма скромного количества в войсках новейших РС-28. По словам Каракаева, сейчас в РВСН более 150 данных «Ярсов» мобильного и шахтного базирования.

Также в резонансном заявлении Каракаева о выводе из боевого состава советских комплексов можно усмотреть элементы пиара и пропаганды военной мощи России, которые регулярно мелькают в речах президента РФ Владимира Путина и представителей Минобороны.

«Русская Планета» неоднократно обращала внимание на факты терминологической путаницы со стороны военно-политического руководства страны, а также на шапкозакидательские оценки отечественного вооружения, особенно в сравнении с иностранными образцами.

Например, после знаменитого послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года новым предметом гордости за армию и оборонку стало гиперзвуковое оружие.

На текущий момент Россия действительно является единственной в мире обладательницей данного вида военной техники. Однако отечественные образцы лишены важнейшего элемента — гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД).

Этот очевидный для любого специалиста недостаток усердно игнорируется на всех уровнях. При этом Соединённые Штаты (которые якобы критически отстали от РФ) создают свои гиперзвуковые комплексы с применением ГПВРД. Аналогичные работы ведутся и в нашей стране, но про них президент и Минобороны народу не отчитываются, вероятно, чтобы не дискредитировать собственные утверждения об априорном превосходстве отечественного гиперзвука.

В частности, распиаренная авиационная ракета «Кинжал» не оснащена гиперзвуковой силовой установкой. Из-за этого на текущий момент она может применяться только со специально модифицированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, разгоняющих этот боеприпас до нужной скорости. Более того, «Кинжал» развивает гиперзвуковую скорость (свыше 5 Махов) лишь на определённом участке полёта.

Однако военно-политическое руководство России продолжает великодержавную пропагандистскую риторику, хотя нашей стране есть чем гордиться и для этого нет смысла лакировать реальность.

Если говорить об РВСН, то данный род войск является самым современным и, вероятно, наиболее боеспособным в составе ВС России в силу стратегического характера задач, возложенных на него. Развитию РВСН уделялось приоритетное внимание даже в ельцинской России.

С приходом Каракаева произошла масса событий в сфере перевооружения ракетных войск. Например, советские комплексы закономерно утратили прежнюю роль в боевом составе РВСН, потому что отечественная промышленность научилась без участия Украины разрабатывать МБР шахтного и мобильного базирования. Это и есть ключевое достижение, которым действительно стоит гордиться.