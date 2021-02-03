Вмешательство в призыве: МИД РФ раскритиковал Запад из-за Навального

Политика

В министерстве иностранных дел России прокомментировали призыв западных стран освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства». Она рекомендовала «заняться собственными проблемами». «Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться», - сказала дипломат, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон после решения российского суда призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, власти США высказались за немедленное освобождение политика.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.