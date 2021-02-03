Макрон призвал освободить Навального. МИД РФ ответил

Политика

Президент Франции Эмманюэль Макрон после решения российского суда призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального.

При этом МИД России сообщил, что «такие реакции - это отрыв от реальности, ангажированность», сообщает РИА «Новости».

Кроме того, власти США высказались за немедленное освобождение Навального. Такую позицию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне вердикта о замене условного срока Навальному на реальный.

Напомним, Мосгорсуд постановил заменить условный срок Навального на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он проведёт в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.