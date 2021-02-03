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Макрон призвал освободить Навального. МИД РФ ответил
3 февраля, 2021 02:28
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фото: Kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон после решения российского суда призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального.
При этом МИД России сообщил, что «такие реакции - это отрыв от реальности, ангажированность», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, власти США высказались за немедленное освобождение Навального. Такую позицию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне вердикта о замене условного срока Навальному на реальный.
Напомним, Мосгорсуд постановил заменить условный срок Навального на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он проведёт в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.
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