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Макрон призвал освободить Навального. МИД РФ ответил

Артем Денисов
3 февраля, 2021 02:28
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 02:28
1 мин
Макрон
фото: Kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон после решения российского суда призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального.

При этом МИД России сообщил, что «такие реакции - это отрыв от реальности, ангажированность», сообщает РИА «Новости».

Кроме того, власти США высказались за немедленное освобождение Навального. Такую позицию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне вердикта о замене условного срока Навальному на реальный.

Напомним, Мосгорсуд постановил заменить условный срок Навального на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он проведёт в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

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навальный
МИД РФ
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