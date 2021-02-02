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«Немедленно и без всяких условий»: США сделали заявление по приговору Алексея Навального

Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:37
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:37
1 мин
Youtube / Навальный LIVE
Youtube / Навальный LIVE

Власти США высказались за немедленное освобождение российского политика Алексея Навального. Такую позицию заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне вердикта о замене условного срока Навальному на реальный.

«Мы снова призываем российские власти немедленно и без всяких условий освободить господина Навального <…>», - заявил госсекретарь.

Он отметил, что также должны быть отпущены другие россияне, которых задержали «за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания», передаёт Znak.com.

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Алексей Навальный
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