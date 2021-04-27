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Политика

Власти призвали не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня

Артем Денисов
27 апреля, 2021 01:02
2 мин
Артем Денисов
27 апреля, 2021 01:02
2 мин
Russian Government/via Globallookpress.com
Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила туроператоров до постановления российских властей не продавать путевки в Турцию и Танзанию после 1 июня.

По ее словам, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в данных республиках. «У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе» — рассказала Голикова, передает РИА «Новости».

Напомним, с 29 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Теперь в Турции будут требовать разрешение на междугородние поездки, закроются детские сады, а школы перейдут на заочное обучение. Заполняемость общественного транспорта не должна превышать 50%.

Власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Ранее по теме:  В самой любимой у российских туристов стране объявлен полный локдаун
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ТЕГИ
Турция
Туризм
Танзания
Туристы
Голикова
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