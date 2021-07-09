Власти Беларуси решили внезапно зачиститься от радикалов
В Беларуси проходит широкомасштабная операция по зачистке от радикалов.
Как сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек, правоохранители получили доступ к информации, которая позволяет раскрыть преступления, совершенные в августе 2020 года.
Речь идет об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота. Вербовка и возможная организация терактов происходила в Telegram-каналах. Как отметил Бычек, проводятся обыски и задержания.
Ранее глава государства Александр Лукашенко сообщил, что в стране обнаружена сеть ячеек, которые хотят насильственно сменить власть в «день икс», сообщает «Sputnik Беларусь».
Напомним, российские и белорусские спецслужбы совместно предотвратили «военный переворот» в Беларуси, который планировалось провести в День Победы 9 мая. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что задержанные в Москве лица готовили покушение на его детей.