«Никогда этого не получится»: в Беларуси обещали не допустить госпереворота

Политика

Власти Беларуси не допустят госпереворота в республике.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Николай Карпенков. «Хочу сказать одно: никогда этого не получится», - сказал он. Замминистра выразил уверенность в том, что белорусы не поддержат действия, которые могут привести к крови, насилию, полному хаосу. «Жить будем намного хуже, как живут в Украине», - отметил, передает ТАСС.

Напомним, российские и белорусские спецслужбы совместно предотвратили «военный переворот» в Беларуси, который планировалось провести в День Победы 9 мая. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что задержанные в Москве лица готовили покушение на его детей.