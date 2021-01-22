Власть продолжает «кошмарить» сторонников Алексея Навального: задержан волгоградский активист

Политика

Координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина задержала полиция. Согласно версии правоохранителей, он причастен к уголовному делу о наркотиках. Об этом рассказал адвокат Кочегина Федор Куницкий.

Защитник Кочегина пояснил, что утром у координатора штаба провели обыск. Была изъята техника. После его отвезли в волгоградское УВД.

Обыск у Кочегина, по словам адвоката, проходил в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. Координатора допросили в качестве свидетеля. Кочегин дал показания о своей непричастности.

Адвокат добавил, что также была задержана активистка штаба Навального Мария Худоярова.

Сейчас координатора штаба направили в отдел полиции №4, где на него составят протокол о нарушении порядка организации либо проведения массового мероприятия.

Отметим, ранее сегодня во Владивостоке также арестовали координатора штаба Навального Екатерину Ведерникову и задержала сторонников оппозиционера в Уфе – юриста местного штаба Федора Телина и волонтера Ольгу Комлеву, передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, завтра, 23 января, состоится протестный митинг, который анонсировал Алексей Навальный. Сам политик до 15 февраля содержится в СИЗО.

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