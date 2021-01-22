Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Власть продолжает «кошмарить» сторонников Алексея Навального: задержан волгоградский активист

Антон Мельников
22 января, 2021 16:34
2 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 16:34
2 мин
Youtube / Штаб Навального в Волгограде
Youtube / Штаб Навального в Волгограде

Координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина задержала полиция. Согласно версии правоохранителей, он причастен к уголовному делу о наркотиках. Об этом рассказал адвокат Кочегина Федор Куницкий.

Защитник Кочегина пояснил, что утром у координатора штаба провели обыск. Была изъята техника. После его отвезли в волгоградское УВД.

Обыск у Кочегина, по словам адвоката, проходил в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. Координатора допросили в качестве свидетеля. Кочегин дал показания о своей непричастности.

Адвокат добавил, что также была задержана активистка штаба Навального Мария Худоярова.

Сейчас координатора штаба направили в отдел полиции №4, где на него составят протокол о нарушении порядка организации либо проведения массового мероприятия.

Отметим, ранее сегодня во Владивостоке также арестовали координатора штаба Навального Екатерину Ведерникову и задержала сторонников оппозиционера в Уфе – юриста местного штаба Федора Телина и волонтера Ольгу Комлеву, передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, завтра, 23 января, состоится протестный митинг, который анонсировал Алексей Навальный. Сам политик до 15 февраля содержится в СИЗО.

На фоне готовящихся акций, Роскомнадзор начал штрафовать соцсети за распространение призывов к участию в акции.

Ранее в Санкт-Петербурге появился арт-объект, посвященный приближающемуся к нулю терпению жителей страны.

Поделиться
ТЕГИ
Алексей Навальный
протесты
Аресты
Типичная Россия
силовики
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!