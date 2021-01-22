Общество

В Санкт-Петербурге на Литейном проспекте появился арт-объект, посвященный приближающемуся к нулю терпению жителей страны. Его авторами стали члены арт-группы «Явь».

Они отметили, что задумка этой работы появилась еще весной, но тогда решили отложить создание арт-объекта на улице города до «лучших» времен. Сейчас, по словам участников движения, самое время.

«Мы больше не можем терпеть. Последние события вокруг Навального перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда.

Навальный лишь повод. Наше терпение истощалось медленно, год за годом», – написали они в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Члены арт-группы посетовали на низкие зарплаты педагогов и сотрудников медучреждений, маленькие пенсии, низкое качество образования и медицины, коррупцию, беззаконие и невозможность спокойно вести бизнес.

«Нам это ужасно надоело. Вчера, вместо того, чтобы заниматься реальными преступниками, полиция 4 часа допрашивала школьника по поводу замены фото Путина на фото Навального. Это ненормально, так быть не должно», – заключили художники.

Ранее сообщалось о том, что школьницу в Ярославле вызвали в полицию из-за опубликованного в сосетях видео, на котором она снимает в классе портрет президента России Владимира Путина.