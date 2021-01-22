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Школьников начали вызывать в полицию из-за замены портрета Путина на фото Навального

Лилия Караева
22 января, 2021 09:47
2 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 09:47
2 мин
Портрет Владимира Путина
Кадр из видео в TikTok

Десятиклассницу в Ярославле Алину Морозову вызвали в полицию из-за опубликованного в сосетях видео, на котором она снимает в классе портрет президента России Владимира Путина. Ранее похожий случай произошел в Балашихе, где в одной из школ дети вывесили портрет оппозиционера Алексея Навального.

Морозова сняла ролик в TikTok, на котором она под слова «Быть против власти — не значит быть против родины, я люблю Россию за запах чёрной смородины» из песни «Лабиринт» рэпера Фейса сняла портрет Путина. Видео набрало 2 миллиона просмотров.

Идею школьница позаимствовала у других тиктокеров. Но после публикации видео у девочки начались проблемы: сначала с ней разговаривала классный руководитель, затем директор. Позже с десятиклассницей провели профилактическую беседу полицейские.

«Они не имеют права не реагировать на поступающие сообщения, и спасибо им, что они всё адекватно восприняли. В отделении со мной присутствовал мой отец», - рассказала старшеклассница «Открытым медиа».

Накануне в Балашихе несколько часов опрашивали девятиклассника, который вывесил портрет Навального в классе. В результате несовершеннолетнему вручили повестку с вывозом в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что студентов в России начали пугать отчислениями за участие в митингах 23 января.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Алексей Навальный
полиция
портрет
2 мин
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