Школьников начали вызывать в полицию из-за замены портрета Путина на фото Навального

Политика

Десятиклассницу в Ярославле Алину Морозову вызвали в полицию из-за опубликованного в сосетях видео, на котором она снимает в классе портрет президента России Владимира Путина. Ранее похожий случай произошел в Балашихе, где в одной из школ дети вывесили портрет оппозиционера Алексея Навального.

Морозова сняла ролик в TikTok, на котором она под слова «Быть против власти — не значит быть против родины, я люблю Россию за запах чёрной смородины» из песни «Лабиринт» рэпера Фейса сняла портрет Путина. Видео набрало 2 миллиона просмотров.

Идею школьница позаимствовала у других тиктокеров. Но после публикации видео у девочки начались проблемы: сначала с ней разговаривала классный руководитель, затем директор. Позже с десятиклассницей провели профилактическую беседу полицейские.

«Они не имеют права не реагировать на поступающие сообщения, и спасибо им, что они всё адекватно восприняли. В отделении со мной присутствовал мой отец», - рассказала старшеклассница «Открытым медиа».

Накануне в Балашихе несколько часов опрашивали девятиклассника, который вывесил портрет Навального в классе. В результате несовершеннолетнему вручили повестку с вывозом в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что студентов в России начали пугать отчислениями за участие в митингах 23 января.