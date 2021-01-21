Началось запугивание российских студентов перед митингами 23 января

Политика

В школах и университетах России отговаривают учеников и студентов выходить на митинги 23 января. Их пугают отчислениями, штрафами и проблемами у родителей.

Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал Baza. Учащихся просят не участвовать в мероприятиях «преступных организаций».

Просьбы размещают в соцсетях образовательных организаций или внутренних чатах. Финансовый университет при правительстве прямо написал, что за участие студента в субботнем митинге его отчислят.

Ранее Роскомнадзор (РКН) на фоне запланированной 23 января акции потребовал от соцсетей заблокировать видеоролики, которые призывают школьников выйти на акцию протеста.