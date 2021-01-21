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Политика
Началось запугивание российских студентов перед митингами 23 января
21 января, 2021 11:54
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Мвд.рф
В школах и университетах России отговаривают учеников и студентов выходить на митинги 23 января. Их пугают отчислениями, штрафами и проблемами у родителей.
Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал Baza. Учащихся просят не участвовать в мероприятиях «преступных организаций».
Просьбы размещают в соцсетях образовательных организаций или внутренних чатах. Финансовый университет при правительстве прямо написал, что за участие студента в субботнем митинге его отчислят.
Ранее Роскомнадзор (РКН) на фоне запланированной 23 января акции потребовал от соцсетей заблокировать видеоролики, которые призывают школьников выйти на акцию протеста.
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