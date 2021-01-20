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Роскомнадзор отчаянно пытается лишить Алексея Навального несовершеннолетних сторонников

Антон Мельников
20 января, 2021 20:51
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 20:51
1 мин
Youtube / Навальный LIVE
Youtube / Навальный LIVE

Роскомнадзор (РКН) обратился к крупнейшим российским социальным сетям с требованием о цензурировании информации. Ведомство требует бороться с распространением данных, которые побуждают несовершеннолетних участвовать в несогласованных митингах.

В частности, Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok заблокировать видеоролики, на которых школьников призывают участвовать в уличных протестах, передаёт «Фонтанка».

Требование РКН появилось на фоне акции, которую анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Он призвал своих сторонников 23 января выйти на улицы и выразить протест «против воров и убийц», а также «против коррупции и несправедливости».

Ранее стало известно, что Навальный решил не встречаться с журналистами.

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Алексей Навальный
соцсети
протесты
Роскомнадзор
1 мин
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