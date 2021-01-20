Роскомнадзор отчаянно пытается лишить Алексея Навального несовершеннолетних сторонников

Политика

Роскомнадзор (РКН) обратился к крупнейшим российским социальным сетям с требованием о цензурировании информации. Ведомство требует бороться с распространением данных, которые побуждают несовершеннолетних участвовать в несогласованных митингах.

В частности, Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok заблокировать видеоролики, на которых школьников призывают участвовать в уличных протестах, передаёт «Фонтанка».

Требование РКН появилось на фоне акции, которую анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Он призвал своих сторонников 23 января выйти на улицы и выразить протест «против воров и убийц», а также «против коррупции и несправедливости».

Ранее стало известно, что Навальный решил не встречаться с журналистами.