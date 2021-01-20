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Политика

Алексей Навальный решил не встречаться с журналистами

Антон Мельников
20 января, 2021 18:08
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 18:08
1 мин
Telegram-канал Mash
Telegram-канал Mash

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится в СИЗО, решил прекратить приём журналистов. Она написал заявление на имя начальника СИЗО №1 Подреза Антона Станиславовича.

«Прошу Вас 20.01.21 посетителей ко мне не допускать, за исключением моих защитников (адвокатов)», - написал оппозиционер.

Telegram-канал Mash сообщает, что в последние два дня к политику пытаются попасть журналисты, но он пока не готов с ними встречаться.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный - инструмент для создания проблем в России.

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