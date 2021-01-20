Политика

По мнению спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, внешние политические силы используют оппозиционера Алексея Навального, чтобы создать дополнительные проблемы в России, а также увеличить количество санкций против РФ.

Кроме того, Володин высказался по поводу отравления политика. Он считает, что это выдумка.

«Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили? Кто может в эту глупость поверить? Тех, кто верит в это, становится все меньше и меньше», – цитирует спикера ГД РИА Новости.

При этом Володин добавил, что Навальному стоило бы поблагодарить тех, кто сделал все возможное для его спасения в России. Он отметил, что к числу этих людей относятся не только медики, но и президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил Алексея Навального в попытке организовать «майдан» в России.