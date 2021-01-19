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Геннадий Зюганов обвинил Алексея Навального в попытке организовать «майдан»

Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 15:44
1 мин
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов убежден, что оппозиционер Алексей Навальный пытался устроить «российский майдан».

«За ним ничего нет, кроме организации российского майдана, но для нас он может быть весьма неприятным», – цитирует лидера КПРФ РИА Новости.

Зюганов сравнил Навального с «Гапоном номер два», намекая на то, что он является провокатором, который видит своей основной целью «поджигать внутреннюю ситуацию».

Ранее в Кремле прокомментировали арест российского оппозиционера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему нельзя утверждать о том, что лидер государства боится Навального.

темы
Алексей Навальный
Геннадий Зюганов
майдан
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