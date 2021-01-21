Политика

Роскомнадзор пригрозил социальным сетям ответственностью за агитацию подростков к участию в массовых протестах. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», – говорится в сообщении РКН.

В РКН отмечают, что владельцы сайтов будут наказаны по всей строгости за невыполнение требований. Так, их могут оштрафовать от 800 тысяч до 4 миллионов рублей за распространение запрещенной информации. Если нарушения не будут устранены, соцсети оштрафуют повторно, но сумма взыскания увеличится.

Ранее Роскомнадзор обратился к отечественным соцсетям с требованием цензурировать информацию. Информация об этом появилось после того, как оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на улицы. За него вступились подростки.