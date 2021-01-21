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Роскомнадзор оштрафует соцсети до 4 млн рублей из-за подростков и Алексея Навального

Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 16:20
2 мин
Марьям Ибрагимова
21 января, 2021 16:20
2 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Роскомнадзор пригрозил социальным сетям ответственностью за агитацию подростков к участию в массовых протестах. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», – говорится в сообщении РКН.

В РКН отмечают, что владельцы сайтов будут наказаны по всей строгости за невыполнение требований. Так, их могут оштрафовать от 800 тысяч до 4 миллионов рублей за распространение запрещенной информации. Если нарушения не будут устранены, соцсети оштрафуют повторно, но сумма взыскания увеличится.

Ранее Роскомнадзор обратился к отечественным соцсетям с требованием цензурировать информацию. Информация об этом появилось после того, как оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан выйти на улицы. За него вступились подростки.

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Алексей Навальный
соцсети
протесты
Роскомнадзор
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2 мин
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