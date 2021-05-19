Владимир Жириновский высказался о решении Госдумы расторгнуть Договор вслед за США

Политика

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение России о выходе из Договора об открытом небе ДОН).

Несмотря на то, что возглавляемая им партия поддержала решение о расторжении ДОН, Жириновский заявил, что Россия могла бы не выходить из Договора вслед за США. По его словам из договоров выходят «Слабые и трусливые. А нам бояться нечего».

Жириновскому также не понравилось, что в документе о расторжении соглашения содержится множество иностранных терминов, таких как «денонсация», «транспарентность» и «ратификация». Он обратил внимание, что в русском языке есть понятные всем слова: «расторгнуть», «прозрачный», «согласовать», написал политик в своем телеграм-канале.

Нижняя палата российского парламента единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. Ранее из него вышли США - в ответ Россия приняла решение денонсировать Договор, опасаясь передачи другими странами-участницами соглашения полученных сведений в пользу Штатов.

Владимир Жириновский предложил оригинальное название должности Владимира Путина.