Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Госдума единогласно поддержала законопроект Путина о расторжении «исторического» договора

Лилия Караева
19 мая, 2021 11:52
1 мин
Лилия Караева
19 мая, 2021 11:52
1 мин
Госдума
Duma.gov.ru

Нижняя палата российского парламента единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Ранее из него вышли США - в ответ Россия приняла решение денонсировать Договор, опасаясь передачи другими странами-участницами соглашения полученных сведений в пользу Штатов.

2 июня документ, одобренный сегодня Госдумой, предстоит утвердить Совету Федерации, пишет РБК. Затем он ляжет на стол президенту России Владимиру Путину. Через 6 месяцев после его подписи страна выйдет из ДОН.

Документ был заключен в 1992 году. Он предусматривал взаимные наблюдательные полеты над территориями других стран.

Путин внес законопроект о денонсации договора 11 мая. В нем говорилось, что США вышли из ДОН под надуманным предлогом.

Поделиться
ТЕГИ
Госдума
Россия
Договор по открытому небу
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!