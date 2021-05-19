Госдума единогласно поддержала законопроект Путина о расторжении «исторического» договора

Политика

Нижняя палата российского парламента единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Ранее из него вышли США - в ответ Россия приняла решение денонсировать Договор, опасаясь передачи другими странами-участницами соглашения полученных сведений в пользу Штатов.

2 июня документ, одобренный сегодня Госдумой, предстоит утвердить Совету Федерации, пишет РБК. Затем он ляжет на стол президенту России Владимиру Путину. Через 6 месяцев после его подписи страна выйдет из ДОН.

Документ был заключен в 1992 году. Он предусматривал взаимные наблюдательные полеты над территориями других стран.

Путин внес законопроект о денонсации договора 11 мая. В нем говорилось, что США вышли из ДОН под надуманным предлогом.